Niewierność partnera lub partnerki jest największą próbą, jaka może spotkać związek. Bywa, że jest powodem do rozstania – i to jak najbardziej uzasadnionym. Niejednokrotnie jednak podejmujemy mimo wszystko walkę o to, by związek przetrwał – jak wybaczyć zdradę i odbudować zaufanie?

Jak wybaczyć zdradę?

Niestety nie można po prostu powiedzieć sobie „wybaczam” i pozbyć się wszystkich negatywnych emocji, które wywołała niewierność. Wybaczanie zdrady to o wiele bardziej skomplikowany proces.

Terapeuci małżeńscy wskazują na konieczność przejścia przez cztery etapy uzdrawiania relacji, które powinny następować kolejno po sobie:

Osobiste uzdrowienie – zdrada to nie tylko cios dla związku, ale i dla partnera, który został zdradzony. Mogą nim targać różne uczucia – poczucie braku wartości, złość, smutek, rozżalenie… lista może być bardzo długa i pełna sprzeczności, dlatego najpierw należy zacząć od uporządkowania swojego wnętrza.

Odbudowa relacji – dopiero wtedy następuje moment na to, by z uporządkowanymi własnymi emocjami uporządkować to, co jest między wami . Nierzadko zdarza się, że jeszcze przed zdradą związek przeżywał kryzys, a niewierność była konsekwencją psującej się relacji. Ponowna nauka tego, jak znów być razem i cieszyć się tym, prowadzi do kolejnego kroku;

Wybaczenie – to ostatni krok, a nie jak wielu by chciało – pierwszy. Wybaczenie zdrady jest długim procesem, nie można go przyspieszać. Nie można wybaczyć partnerowi, gdy związek jest wciąż niepewny, a partnerzy nie są zaangażowani w jego naprawę.

Wybaczenie zdrady oznacza powstrzymywanie się od tego, by karać drugą osobę, być dla niej oschłą, nieprzyjemną, wciąż wypominać i wzbudzać poczucie winy. Nie można do tego dojść, jeśli związek nie funkcjonuje prawidłowo. Właściwie najkrótszą odpowiedzią na pytanie jak wybaczyć zdradę jest – przy okazji. Dlaczego? Ponieważ wybaczenie samo w sobie nie jest celem – celem jest powrót do siebie, odbudowa zaufania i ponownie odnalezienie satysfakcji z tego, że jest się razem. Wybaczenie przychodzi wtedy samo.

Jak wybaczyć zdradę gdy… się nie powinno

Walkę o związek zawsze warto podejmować, gdy po prostu kochamy drugą osobę, ale także wtedy, gdy rozstanie dotknie nie tylko nas, ale i bliskich – np. dzieci, które przeżywają rozstanie rodziców sto razy intensywniej niż oni sami. Zupełnie inną sprawą jest to, że nie zawsze jesteśmy w stanie wybaczyć lub też nawet nie powinniśmy. Czasami zdrada to wynik długotrwałych i zaniedbanych problemów w związku, ale może być też wynikiem niedojrzałości – jeśli nie wiążą was żadne zobowiązania i jesteście dopiero na początku związku, może lepiej się ewakuować póki zaangażowanie nie jest duże. Podobnie gdy sytuacja powtarza się nagminnie – wybaczanie kolejnych skoków w bok do niczego nie prowadzi, najwyżej do utraty szacunku do samego siebie. A co, jeśli już są dzieci? Szczęśliwa rodzina to także szczęśliwi rodzice – nie łudź się, że dzieci nie zauważą, jak bardzo cierpisz. Zanim jednak podejmiesz tak poważny krok jak rozstanie, spróbujcie z partnerem terapii małżeńskiej. Być może potraficie odbudować swój związek, tylko potrzebujecie pomocy.