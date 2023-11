1 z 4

Zaskakujący obrót spraw u Jana! Wydawało się, że rolnik będzie z Małgosią, którą wybrał w programie "Rolnik szuka żony", ale okazuje się, że Małgosia i Jan nie są już parą! Co wydarzyło się podczas finału show?

Rolnik szuka żony - Jan i Małgosia nie są razem

Zanim Marta Manowska poprosiła kandydatki na żonę Jana o przyjście do studia, sama porozmawiała z rolnikiem, a kobiety mogły w pokoju obok przysłuchiwać się ich rozmowie. I wtedy Jan zaskoczył wszystkich, gdy wyznał, że on chciał wybrać Marię! Przypominamy, że Maria i Elżbieta wyjechały z domu rolnika zanim on sam podjął decyzję, z którą z nich chce być, ponieważ uznały, że to oczywiste, że wybierze Małgosię. Teraz okazało się jednak, że Jan wolał Marię!

Na Marię stawiałem, że ją wybiorę. Wahałem się do samego końca. Co przeważyło? Siano - dodał rolnik.

