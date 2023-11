Reklama

Największym zaskoczeniem finału 5. edycji "Rolnik szuka żony" było zachowanie Jana, który na wizji zerwał z Małgosią! Rolnik przyznał, że źle wybrał i od początku stawiał na Marię, ale ona wyjechała z jego domu, zanim ogłosił swoją decyzję.

- Na Marię stawiałem, że ją wybiorę. Wahałem się do samego końca. Co przeważyło? Siano - dodał rolnik.

Słowa Jana zaskoczyły wszystkich, a zwłaszcza Małgosię, która przysłuchiwała się całej rozmowie za kulisami. Gdy Marta Manowska zaprosiła ją do studia, Małgosia wyglądała na zszokowaną tym, co robi Jan. Rolnik ogłosił, że czar prysł i jego relacja z uczestniczką zakończyła się. A chwilę wcześniej Małgosia za kulisami wyznała Eli i Marii, że zamieszkała u Jana.... Widzowie byli zaskoczeni zachowaniem Jana, który odrzucił swoją wybrankę na oczach milionów widzów. A co o tym wszystkim sądzi Marta Manowska? Zobacz, co powiedziała w rozmowie z Party.pl!

Co Marta Manowska sądzi na temat zachowania Jana?