Łukasz i Agata tworzą jedną z najbardziej kontrowersyjnych par w 5. edycji "Rolnik szuka żony". Nie wszyscy widzowie pałają do nich sympatią. A wszystko przez to, w jaki sposób Łukasz potraktował zauroczoną nim Paulinę. Rolnik zwodził ją i dawał złudne nadzieje, choć wiedział, że nie postawi na znajomość z nią. Z kolei ta bardzo się starała. Wstawała rano, by pomóc w gospodarstwie, robiła mu śniadania. W tym samym czasie Łukasz łapał za kolano Agatę! Na rolnik wylała się fala hejtu, a Paulina nazwała go hipokrytą!

Łukasz nie ma zamiaru patrzeć wstecz. Teraz skupiony jest przede wszystkim na pielęgnowaniu swojej relacji z Agatą. Rolnik udzielił nawet wywiadu, w którym zdradził ich najbliższe plany. Czyżby ich rodzina miała się niebawem powiększyć?! Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

