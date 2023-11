1 z 4

Za nami kolejny emocjonujący odcinek "Rolnik szuka żony". Rolnicy podjęli decyzję z kim chcą kontynuować znajomość, a komu podziękują za udział w show. U rolnika Łukasza sprawa stała się jasna już w poprzednim odcinku, bowiem rolnik odesłał do domu Paulinę. To, co wydarzyło się w poprzednim odcinku długo było komentowane przez widzów, ponieważ Paulina zaatakowała Łukasza i zarzuciła mu, że jest hipokrytką. Rolnik robił jej nadzieje, ale tak naprawdę już wiedział, że to z Agatą chce być. W kolejnym odcinku opowiedział o całej sytuacji Marcie Manowskiej. Co zdradził na temat Pauliny? Zobacz kolejny slajd!

Zobacz: Jak wyglądała w przyszłości Agata, kandydatka Łukasza z "Rolnik szuka żony 5"? Mamy zdjęcie!