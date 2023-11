Kiedy kilka tygodni temu widzowie zobaczyli odcinek, w którym Łukasz mówi Paulinie, że jego serce jest już zajęte, na rolnika wylała się fala hejtu. Fani programu "Rolnik szuka żony" byli w szoku, kiedy zobaczyli, jak Łukasz potraktował Paulinę, która głośno przyznała, że rolnik robił jej nadzieję, że to właśnie ona jest jego faworytką.

Łukasz się ze mną kontaktował, dzwonił i pisał do mnie regularnie i to jak rozmawialiśmy i to on co mi mówił, jego zapewnienia, obietnice - on jest dla mnie hipokrytą największego jakiego znam- mówiła wyraźnie zaskoczona i załamana Paulina.