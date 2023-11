2 z 6

W domu Mikołaja pozostały dwie kandydatki: Janina i Teresa. W siódmym odcinku program niespodziewanie opuściła Renata, tłumacząc, ze musi postępować uczciwie wobec samej siebie oraz Mikołaja. Choć rolnik był zaskoczony, a nawet zasmucony decyzją kandydatki, to ostatecznie zaakceptował to, co się stało. Na placu boju o serce Mikołaja nadal są Janka i Teresa. Choć w ostatnim odcinku rodzina i przyjaciele rolnika wskazywali na Janeczkę, to sam rolnik zdaje się bardziej skłaniać ku Teresce.