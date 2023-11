O niej jest głośno! Justyna, kandydatka na żonę Karola, stała się najbardziej kontrowersyjną uczestniczką "Rolnik szuka żony". Dlaczego? Najpierw zaczęło się od jej zazdrości o Sarę, która wpadła w oko Karolowi, z czym Justynie nie było się łatwo pogodzić. Dziewczyna miała pretensje do Karola o to, że spędza czas z Sarą, a do tego narzucała mu się, co nie spodobało się większości widzów. Justyna postanowiła nawet skomentować hejt, który pojawił się na jej temat w sieci. A później, gdy zrobiło się o niej głośno, na jaw wyszły nowe informacje na jej temat. Najpierw dowiedzieliśmy się, że Justyna brała udział w wyborach Miss Ziemi Elbląskiej 2009, a później, że wystąpiła w show... "Gra wstępna". Dla wielu widzów jej udział w pikantnym show, w którym jej były chłopak mówił o tym, jaką jest kochanką, był sporym zaskoczeniem, bo Justyna wiele razy wspominała w programie o tym, że jest bardzo wierząca. Nawet podczas randki z Karolem powiedziała mu, że zawsze będzie na drugim miejscu, bo na pierwszym będzie dla niej Bóg. A co można przeczytać o Justynie na stronie programu?

Justyna to 33 latka ze Śląska. Aktualnie mieszka w Warszawie, choć przez kilka lat pracowała za granicą. Z zamiłowania i wykształcenia jest florystką. Jej przyjaciółka mówi o niej – „Kwiatowa artystka”. Jest osobą religijną. Zimą, ta delikatna dziewczyna uwielbia zanurzać się w przeręblach, a w wolnych chwilach piecze najlepszą szarlotkę pod słońcem. Szuka mężczyzny opiekuńczego, który nie boi się rozmawiać o uczuciach i emocjach. Dla którego rodzina jest ważna. Nie toleruje wulgarnego języka.

