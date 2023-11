1 z 6

Za nami kolejny odcinek show "Rolnik szuka żony 4". Program zaczął się od randki Moniki i Piotra. Rolnik w końcu zabrał na randkę Monikę, która po odejściu Emilki i Kasi, jako jedyna została na jego gospodarstwie. Rolnik jednak szybko znalazł wyjście z tej sytuacji i zaprosił do swojego domu inną kobietę, która również napisała do niego list. To nie spodobało się oczywiście wielu widzom, którzy uznali, że Monika po jego decyzji w sprawie zaproszenia Kasi do domu, powinna odejść z programu. Monika jednak została i wybrała się z rolnikiem na randkę. Jak ona wyglądała? Zobacz kolejny slajd!

ZOBACZ: Kobiety odrzucały Piotra z „Rolnik szuka żony” z jednego powodu… To dlatego zgłosił się do programu?