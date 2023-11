2 z 6

Renata poprosiła o spotkanie z Mikołajem zaraz po jego powrocie z randki z Teresą. Już wcześniej, w czasie rozmowy z Janiną, wyznała, że ma wątpliwości, co do swojej dalszej obecności w programie. Jak sama stwierdziła, Teresa i Janina mają Mikołajowi do zaoferowania więcej niż ona. W czasie rozmowy z Mikołajem wyznała mu swoją decyzję o chęci opuszczenia jego domu.

- Muszę być uczciwa wobec Ciebie i siebie. Myślę, że nie czuję do Ciebie tego, co byś chciał - powiedziała Renata.

Jak się okazuje szczerość Renaty, choć z pewnością nieco zraniła Mikołaja, to bardzo spodobała się widzom programu "Rolnik szuka żony". Na oficjalnym profilu show niemal natychmiast pojawiły się komentarze ze słowami wsparcia dla odchodzącej uczestniczki.