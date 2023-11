Internautom bardzo spodobała się decyzja Zbyszka o podziękowaniu Ewie za udział w programie. Po odcinku w internecie pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których widzowie wspierali rolnika oraz krytykowali zachowanie Ewy, zarzucając jej dwulicowość, a nawet intryganctwo. Pojawiły się głosy, że Ewa próbowała zniechęcić Iwonę do życia na wsi, by ta sama zrezygnowała. Ktoś z internautów zauważył również, że Ewa wcześniej mocno narzekała na to, że Zbyszek mieszka z matką, a jak sama wyznała w czasie randki, ona również mieszka ze swoim ojcem.

- Ewie przeszkadzało że Zbyszek z mama mieszka, a sama jak się okazuje z ojcem mieszka. Co za dwulicowość, rany boskie!!!

- Mam wrażenie, że Ewa przez cały czas pobytu u Zbyszka robiła wszystko żeby zniechęcić Iwonę, podburzała ją żeby źle wypadła w oczach Zbyszka i jego mamy. Wiedziała, ze tamta jest młodsza, bardziej atrakcyjna i stanowi zagrożenie. Bo tak naprawdę ona miała ochotę tu pozostać. Na randce sama słodycz, wszystko da się zrobić, tatuś nie jest przeszkoda, 3 godzinki drogi.... A jak jej podziękował.... wściekłość na maksa. Zero godności i klasy.

- Pani, która odpadła podobno nie zależało, ale jednak trochę inaczej to wyglądało ,kiedy Pan Zbyszek jej podziękował. No i na co było tak cwaniakować, jaka to jestem niezależna i nowoczesna. Żal.

- Ewa to prowokatorka. Tak jej nie zależało, a płakała jakby zabrano jej cukierka. Dobrze wie, że będzie starą panną. Tak bardzo przeszkadzała jej matka Zbyszka, a sama mieszka z ojcem. Jak mogła nazwać dobrego gościa palantem nie znając go? Bo została odrzucona? Gratuluję Zbyszkowi wyboru i życzę dużo zdrowia i szczęścia. Nawet jeżeli mu nie wyszło z Iwoną to ja i tak wiem, że Zbyszek po programie znajdzie kogoś wartego jego uczuć. Ludzie go poznają, a on zacznie wierzyć w siebie. Powodzenia panie Zbyszku!! - czytamy w komentarzach fanów programu.