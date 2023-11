1 z 7

Sensacja w "Rolnik szuka żony 4"! Co wydarzyło się w 6.odcinku show TVP? Rolnik Piotr w ciągu jednego dnia stracił dwie kandydatki na żony. Dlaczego?

Nie jest tajemnicą, że Piotrowi już podczas pierwszej randki w oko wpadła Emilia. Rolnik nie ukrywał, że dziewczyna jest jego faworytką, ale gdy emocje po pierwszym spotkaniu już opadły, Piotr dowiedział się, że Emilia brała już udział w podobnym programie, w którym szuka się miłości. To mu się bardzo nie spodobało! Do tego Emilia zirytowała go tym, że robiła sobie selfie z krową ;). W 6. odcinku "Rolnik szuka żony", Piotr zabrał Emilię na randkę. Co się wtedy wydarzyło? Zobacz naszą relację!

