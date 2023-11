1 z 5

Marta Manowska wydała książkę "Rolnik szuka żony", w której przeprowadziła wywiady z 13 uczestnikami show. W trzeciej edycji "Rolnik szuka żony" wystąpił Szymon Łopacki, który w programie, wydawało się że nie znalazł miłości. Ale jednak, związał się z Agnieszką - kandydatką Łukasza Siebersa. Był to niespodziewany zwrot akcji, bo dziewczyna wydawała się nie być tym ideałem jakiego szukał rolnik, bogobojnej, poukładanej skromnej i cichej dziewczyny. A zaręczył się z rozgadaną, kolorową i szaloną Agnieszką!

Nagle jest dziewczyna po finale. Rozmawialiśmy na tej naszej imprezie. I wróciłem do domu. I po prostu myślałem, że to jest to. To ten strzał, na który czekałem.

Okazuje się, że kiedy Szymon oglądał program, Agnieszka nawet mu się nie podobała.

Mówiłem rodzicom, patrz! Ona jest podobna do tej dziewczyny. Sąsiadki z lasu. Też za nią nie przepadam.

Szymon uważa, że to jaka była Agnieszka wcześniej, glany, tatuaż, czarne włosy - to wynik tego na kogo trafiała wcześniej w swoim życiu oraz życie bez Boga. A przy nim Agnieszka się zmienia, a i jemu przy niej chce się żyć. Wcześniej inne dziewczyny go nudziły. Po miesiącu już nic nie czuł. Teraz to się zmieniło - uczucie i zakochanie jest u niego cały czas!

Ona mnie pobudza do działania. Kręci mnie pod każdym względem. Chcę dla niej rano wstawać. (...) Tak to jest miłość - wyuzdane Szymon.

A co z ich wzajemnym pociągiem fizycznym? Jak sobie z tym radzą przed ślubem? Na to rolnik też odpowiedział! I to w baaardzo ciekawy sposób! Jaki?

