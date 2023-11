Mamy zwiastun 5. odcinka "Rolnik szuka żony 4". Co się będzie działo w programie? Kandydatki i kandydaci do serc rolników i rolniczki, zabiorą się ostro do pracy. Sprzątnie obory, czym nie będzie zachwycona Emilka, przerzucanie gnoju, siana, przyrządzanie posiłków... A u Mikołaja zajmowanie się winogronami. Wszyscy muszą się przekonać, na czym polega praca w gospodarstwie, ale nie tylko. W show zobaczymy chwile przyjemności. Kto zyska w oczach a kto straci? Zobaczcie zwiastun!

Reklama

Zobacz także: Monika czy Emilia? Która fashionistka z „Rolnika" ma lepszą stylówę? POJEDYNEK

Mikołaj i Janinka będą się dobrze bawić :).