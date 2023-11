Jedną z uczestniczek, które walczyły o względy Karola była Magda. Wydawało się, że Magda jest pewna, że to właśnie ona przejdzie dalej i pojawi się w kolejnych odcinkach programu. Dziewczyna nie potrafiła jednak znieść decyzji Karola, który ostatecznie podziękował jej za udział w show a do następnego etapu zaprosił Anię, która samotnie wychowuje dziecko. Magda była tym oburzona i głośno komentowała fakt, że Ania jest samotną matką. Internauci byli na nią wściekli i bronili Ani.

Karol, dobrze wyczuł pustaka. Tak pustaka! Jak można przekreślać kogoś z powodu samodzielnego macierzyństwa. Przy takim podejściu zostanie w życiu całkiem sama. Kopa na drogę, Pustaku!

Żenujące zachowani różowej "panny". Nie ma to jak foch na antenie. I co ma katolicyzm do wychowywania cudzych dzieci? Żeby jeszcze się nie okazało, że ktoś będzie jej dzieci wychowywał nie będąc tatusiem. W końcu nikt sobie nie wybiera dla zachcianki bycia samotnym rodzicem. Ważne jak się dziecko wychowuje.

Każda Kobieta zasługuje na Miłość tak jak Panny i Samotne Matki nie można wrzucać wszystkich do jednego wora tak jak zrobiła jedna z uczestniczek programu- komentowali internauci.