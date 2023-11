Karol podjął decyzję. Do domu zaprosił Sarę, Anię i Justynę.

Podziękował Magdzie i Paulinie.

Magda nie zniosła tego z godnością.

Potem dziewczyna ostro skomentowała, co sądzi na temat Karola.

Skoro chce się tak bawić i wychowywać cudze dzieci to ok. Chciał dziewczyn spontanicznych i ambitnych, a wybiera sprzecznie z tym, co deklarował. Mówił, że ważne są dla niego wartości katolickie, a wybrał kobietę z dzieckiem. Nie lubię takich ludzi, co mówią jedno, robią drugie.