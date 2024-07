Za nami 3. edycja "Rolnik szuka żony". Rolnicy z trzeciej edycji nie znaleźli tym razem żony i męża spośród kandydatek i kandydatek, których wybrali. A jak wspominają udział w show, było im trudno rozstawać się pod okiem kamery? Opowiedzieli wszystko w "Pytaniu na śniadanie".

Łukasz przyznał, że wyznawanie uczuć przed kamerami nie jest łatwe. Tym bardziej jak każdy czeka na szybki ślub.

My też byśmy chcieli, żeby to się kończyło happy endem. Ale kiedy okazuje się, że to nie jest to i trzeba się wycofać i zrobić to na wizji jest jeszcze trudniejsze. Widzieliśmy na co się decydujemy dlatego czuliśmy ten ciężar i odpowiedzialność, że nie tylko my oczekujemy związku, ale też widzowie oczekują - powiedział Łukasz z Rolnik szuka żony.