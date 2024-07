Według "Super Express" Rafał Szatan ma spore szanse, by zastąpić Roberta Janowskiego w roli prowadzącego "Jaka to melodia?".

Rafał Szatan zdementował jednak te informacja na swoim Facebooku:

Muszę Was zasmucić, ale ani ja, ani tym bardziej moja Żona nie otrzymała żadnych propozycji, odnośnie prowadzenia przeze mnie programu "Jaka to melodia?". Muszę was jeszcze bardziej rozczarować faktem, iż moja Żona owszem zawsze mobilizuje mnie do działania i bardzo Jej za to dziękuje, ale niestety w tym przypadku nie miała jeszcze żadnych szans, ponieważ dowiadujemy się o tej historii od was... No cóż..."