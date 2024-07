Barbara Kurdej Szatan to urodzona optymistka. Uwielbienie fanów zaskarbiła szczerym uśmiechem, który nie schodzi jej z twarzy. Ale nawet ona ma czasami gorsze chwile. Na jej Facebooku pojawił się niedawno dość nietypowy wpis o ślubie znanej pary. Zasłyszana anegdota skłoniła aktorkę do smutnych przemyśleń.

Basia Kurdej Szatan niedawno pracowała nad kolejną reklamą dla jednej z sieci komórkowych. Tam usłyszała opowieść o ślubie znanej pary, z którą podzieliła się fanami. Zasmucił ją fakt, że podczas wesela był podział na "znanych" i "nieznanych":

Taki mój dzisiejszy nastrój ... jak to dobrze, że tu na planie Playa mam takich normalnych fajnych ludzi .... tak sobie rozmawiamy i ... taka sytuacja : wesele jakiegoś znanego kogoś ... sale podzielone na tych "znanych" i tych "nieznanych" ( WTF ???!!!??? ).. już sama ta informacja mówi o sobie. Nagle na fajce, do jednej zażenowanej sytuacją znanej osoby podchodzi drugi "znany" i mówi "eeeee ja to muszę się trochę wycofać z mediów, bo już za dużo mnie w tym show-biznesie ..." , na to ten pierwszy "yyy a przepraszam, możesz się przedstawić?" ! :)))))) co za żenada... a wiecie, że niektórzy dla fame'u wymyślają przeróżne bzdurne historie ????? Tragedia. Idę coś zjeść ....... i po prostu - popracować !!! :) - pisze aktorka.