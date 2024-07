Rafał Maślak zachwyca się Ewą Mingę! Już wkrótce ruszy program "#Supermodelka Plus Size", w jury którego zasiądą właśnie przystojny model oraz znana projektantka. Jak się dogadują ze sobą? Czy znaleźli nić porozumienia?

Mister Polski 2014 bardzo ceni możliwość współpracy z Ewą, o której mówi w samych superlatywach. Co ich łączy?

Uwielbiam jej słuchać, cenie za dojrzałość i mądrość życiową, a do tego mamy jedna wspólna cechę , jesteśmy strasznie uparci☝️ uświadomiłem to sobie podczas nagrań castingów do Supermodelka Plus Size, kiedy dochodziło do momentów w których nie zawsze zawsze byliśmy zgodni, były iskry i walka o swoje typy dziewczyn ???????? Czy w końcu znajdziemy dziewczynę, która będzie spełniała wszystkie nasze oczekiwania? Czas pokaże ???? oglądajcie jesienią w POLSATe - pisze na swoim Facebooku.