Rafał Maślak weźmie udział jako jeden z jurorów „#Supermodelka Plus Size” i będzie oceniał panie o krąglejszych kształtach. Jak Maślak zapatruje się na ideę programu? Co sądzi o modelkach "plus size"?

Reklama

Bezwzględnie promowana jest sylwetka osy, bardzo szczupłej kobiety. Natomiast przebywając z kobietami o zdrowych, krągłych kształtach, uświadomiłem sobie, że nie jest to kwestia wyboru człowieka, tylko promowania tego. Gdyby na ściankach, eventach, imprezach pojawiało się właśnie więcej takich kobiet, postrzeganie ludzi byłoby zupełnie inne – mówi Rafał Maślak.

Co jeszcze powiedział Maślak? Jak ocenił Ewę Minge jako jurorkę, która zasiada obok niego na fotelu w programie? Wszystko znajdziecie w materiale wideo!

Zobacz: DIETA, KTÓRA PODBIJA AMERYKĘ. CZYŻBY KOLEJNY PRZEŁOM W ODCHUDZANIU?

Zobacz także

Zobacz też: Rafał Maślak zaręczył się z Kamilą Nicpoń

Reklama

Rafał Maślak jako jeden z jurorów „#Supermodelka Plus Size”.