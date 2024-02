Michał Kassin będzie towarzyszył Roksanie Węgiel podczas nadchodzących odcinków do programu "Taniec z Gwiazdami". Michał debiutuje w tanecznym formacie, ale jest doskonałym nauczycielem, więc Roksana robi postępy w zatrważającym tempie. Teraz tancerz zdradził, jaka jest największa trudność, którą muszą pokonać.

Reklama

Roksana Węgiel robi postępy taneczne?

Już za tydzień zobaczymy pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami", w którym Roksana Węgiel i Michał Kassin zaprezentują jeden z tańców latynoamerykańskich. Od przeszło miesiąca para stara się trenować wszystkie tańce po trochu, poznając tym samym motorykę ruchu w każdym z nich. Co wychodzi Roksanie Węgiel najlepiej, a co jest jeszcze do dopracowania? Okazuje się, że problem stanowi rama, którą należy trzymać w tańcach standardowych.

Może być lepiej, pracujemy nad tym, ale u nas jest też taka trudność, że jestem nieco wyższy od Roksany, więc ona musi trzymać ręce wysoko, co też jest większym wysiłkiem(...) pracujemy z oporem, żeby wzmocnić te mięśnie - powiedział partner Roksany.

Michał Kassin zwrócił uwagę na jeden z atutów Roksany Węgiel, jakim są długie ręce:

Roksana ma całkiem długie ręce, więc ta rama jest fajna, duża i naprawdę dobrze wygląda(...) Roksana ma długie nogi, długie ręce... idealna jest do walca i do ramy - pochwalił Roksanę.

Jesteście ciekawi, jak zatańczą w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami"? My tak! Tymczasem zobaczcie nasze video, by poznać szczegóły treningówv pary.

Reklama

Zobacz także: Roxie ledwie zaczęła treningi do "TzG", a już prześciga konkurencję? Musicie to zobaczyć

Zobacz także