Przyjęcie uchwały w sprawie "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP" sprawiło, że wokół TVP zawrzało, a politycy PiS rotacyjnie przebywają w siedzibach mediów publicznych, tłumacząc się ich obroną. Tymczasem w telewizyjnej Dwójce dzisiaj, jak co dzień widzowie mogli obejrzeć "Pytanie na śniadanie". Wygląda na to, że programy rozrywkowe prowadzone są bez zmian, a na wizji widzów powitali Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. Dziennikarz zdecydował się wypowiedzieć ważne słowa do widzów.

Tak prowadzący rozpoczęli "Pytanie na śniadanie"

Po odwołaniu przez ministra kultury dotychczasowych prezesów zarządu TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej doszło do zablokowania mediów publicznych przez polityków PiS i ostatecznie 20 grudnia około godziny 11 przerwano nadawanie TVP Info i innych kanałów informacyjnych. W środę nie wyemitowano też "Wiadomości", a w tym czasie pojawiło się krótkie przemówienie Marka Czyża. Okazuje się, że pozostałe kanały działają bez zmian, a o poranku w śniadaniówce widzowie usłyszeli od dziennikarzy "jesteśmy z Państwem i dla Państwa".

Dzień dobry w czwartek, 21. dzień grudnia, na pierwszym planie oczywiście bracia Budnikowie, a tu my, prowadzący - Tomaszewska, Sikora, Małgorzata, Aleksander. Kłaniamy się. 'Pytanie na Śniadanie', jesteśmy z Państwem i dla Państwa powiedział Aleksander Sikora.

Trzeba przyznać, że prowadzący w obliczu tych trudnych wydarzeń, jakie dzieją się na Woronicza, zachowali zimną krew i pełen profesjonalizm. Aleksander Sikora już jakiś czas temu mówił wprost, że rozrywka rządzi się innymi prawami niż kanały informacyjne i raczej nie jest powiązana z polityką.

