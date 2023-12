Choć wciąż pojawia się wiele wątpliwości, jednego możemy być pewni – to nie będą spokojne święta dla TVP. Nadeszła długo zapowiadana zmiana w Telewizji Polskiej. We wtorek, 19 grudnia Sejm przegłosował ustawę o mediach publicznych. Minister kultury odwołał dotychczasowych prezesów zarządu TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. W środę, 20 grudnia przerwano nadawanie TVP Info. Na Woronicza zapanował chaos i konieczne było wezwanie służb. W siedzibie cały czas przebywają politycy PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele. A czy Tomasz Kammel martwi się o swoją przyszłość w Telewizji Polskiej w obliczu krążących od tygodni doniesień?

Tomasz Kammel skupia się na sukcesie „Pytania na śniadanie”

Mówi się, że nowa większość sejmowa chce, by widzowie w okresie świąt zobaczyli odmienioną odsłonę „Wiadomości” w mediach publicznych. Po godzinie 11:00 przerwano sygnał TVP Info. Do siedziby wszedł mianowany przez rząd Tuska przewodniczący Rady Nadzorczej TVP Piotr Zemła. Wygląda na to, że atmosfera na Woronicza w środę będzie bardzo napięta.

Czy początek zmian oznacza, że gwiazdy TVP mogą już się pakować? Od kilku tygodni wymienia się nazwiska kandydatów do zwolnienia z mediów publicznych. Nasza reporterka już podczas wczorajszej konferencji Sylwestra TVP 2023 zapytała o te doniesienia Tomasza Kammela. Prezenter stwierdził, że jego zadaniem jest umilanie czasu widzom i woli skupiać się na wysokiej oglądalności „Pytania na śniadanie”.

Każdy z nas ma oczy i umie czytać. Gdy się czyta o wszystkich sprawach, które analizuje się w rożnych mediach i ogląda różne informacyjne kanały, to rzeczywiście można czasem ze zdumienia brew unieść – przyznał Tomasz Kammel.

Jestem człowiekiem, który skupia się na rozrywce. Moim naczelnym zadaniem w tej firmie jest dawać ludziom odrobinę wytchnienia – szczególnie rano. A jeszcze do tego „Pytanie na śniadanie” ma aktualnie tak nieprawdopodobny sukces oglądalnościowy, że my w redakcji najbardziej na tym się koncentrujemy – dodał gwiazdor.

W dalszej części rozmowy prowadzący został zapytany o odejście Idy Nowakowskiej, która niewątpliwie jest jedną z największych gwiazd TVP. Poruszył też temat Tomasza Wolnego.

Nawet nie wiem, jak to skomentować – zaczął Tomasz Kammel.

Co gwiazdor ma do powiedzenia w sprawie plotek o zwolnieniu Idy Nowakowskiej i innych twarzy TVP? Dowiecie się, oglądając nasz materiał wideo do końca.