Andrzej z "Rolnicy. Podlasie" zdecydował się na dobre zmienić swoje gospodarstwo. Najpierw przyszła pora na dom, a teraz wielkie plany rolnika dotyczą jego gospodarstwa. Okazuje się, że decyzję o pewnej zmianie nie podjął ani Andrzej, ani Gienek. Co się wydarzyło w Plutyczach?

Andrzej z "Rolnicy. Podlasie" zaniepokoił słowami. Co się stało?

Program "Rolnicy. Podlasie" już od sześciu sezonów podbija serca widzów, a jego uczestnicy z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Gospodarze z Plutycz są w programie od pierwszego sezonu i fani programu mogą na bieżąco obserwować, jak zmienia się ich gospodarstwo. Okazuje się, że w ostatnim czasie zaszły tam poważne zmiany. Remont przeszło mieszkanie rolników, a teraz przyszła pora na uporządkowanie terenu wokół i zadbanie o kolejną ważną rzecz. Chodzi o bezpieczeństwo Andrzeja i Gienka, ale prace zaproponował Jarek.

Jarek postanowił, że będziemy czyścić komin powiedział wprost Andrzej z Plutycz

fot. TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS

Jarek zgodnie ze swoją propozycją zabrał się za czyszczenie komina i zrobił to w pełni profesjonalnie. W ten sposób zadbał o bezpieczeństwo bliskich. To jeszcze nie koniec zmian w Plutyczach. Remont ma objąć również podwórko, aby nie gromadziło się na nim błoto. Rolnicy już od dawna mierzyli się z ostrymi komentarzami na temat wyglądu ich gospodarstwa i najwidoczniej postanowili to zmienić.

TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News

Sądzicie, że w kolejnym sezonie "Rolników. Podlasie" widzowie zobaczą już całkowicie odmienione gospodarstwo Gienka i Andrzeja z Plutycz? To dopiero byłaby niespodzianka!