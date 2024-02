Monika Cieślik z Pokaniewa w jednym z ostatnich odcinków programu "Rolnicy. Podlasie" zabrała głos na temat swojego wykształcenia i nie ukrywa, że jest ono bardzo pomocne przy prowadzeniu gospodarstwa. Rolniczka może w pełni uczestniczyć przy wszystkich branżowych rozmowach, bo zna się na rzeczy. Jak sama wyznała, skończyła zootechnikę, a internauci są pod wrażeniem wykształcenia Moniki z "Rolników. Podlasie". Okazuje się, że nie wszystkich zaskoczyła ta informacja. Głos zabrała oburzona internautka...

"Rolnicy. Podlasie" cieszą się niesłabnącą popularnością, a uczestnicy programu stają się celebrytami, podobnie, jak w przypadku uczestników programu "Rolnik szuka żony". W najnowszej edycji oprócz Emilii z Laszek oraz Justyny i Łukasza to właśnie Monika i Tomek z Pokaniewa cieszą się ogromną sympatią. O rolniczce ostatnio jest głośno po tym, jak przyznała, że skończyła zootechnikę:

Ja skończyłam zootechnikę, dokładnie produkcję i marketing pasz przemysłowych. Jakieś wykształcenie rolnicze mam, więc orientuję się w temacie. Jak ktoś przyjeżdża, to nie siedzę i nie patrzę jak cielę na malowane wrota, tylko wiem, o czym do mnie ktoś coś mówi

Ja skończyłam zootechnikę, dokładnie produkcję i marketing pasz przemysłowych. Jakieś wykształcenie rolnicze mam, więc orientuję się w temacie. Jak ktoś przyjeżdża, to nie siedzę i nie patrzę jak cielę na malowane wrota, tylko wiem, o czym do mnie ktoś coś mówi

Teraz głos zabrała jedna z internautek, która na Facebooku przypomniała, że Monika z Pokaniewa już na początku swojej przygody z programem "Rolnicy. Podlasie" przyznała, że pochodzi z miasta i zdradziła, co studiowała.

Zobacz także: Tak mieszka Emilia z Laszek. Ranczo gwiazdy "Rolnicy. Podlasie" to wyjątkowe miejsce

Tymczasem pozostali internauci w komentarzach komplementują Monikę i Tomka z programu "Rolnicy. Podlasie". Zdaniem fanów programu rolnicy są nie tylko sympatyczni, ale i bardzo przedsiębiorczy, co udowadniają na każdym kroku, poszerzając swoją działalność.

Zobacz także