Paulina Sykut-Jeżyna znów zachwyciła! Gwiazda w kolejnym odcinku "Tańcu z Gwiazdami" przyćmiła większość gwiazd tańczących na parkiecie! Szczuplutka Sykut w beżowej koronkowej sukni do ziemi marki Just Paul (ale za to ze sporym rozcięciem z przodu!) wyglądała obłędnie. Do tego szpileczki na obcasie oraz delikatnie pofalowane włosy sprawiły, że Sykut wyglądała jak anioł!

Jak oceniacie jej stylizację? Podoba się wam? I czy widać, że Paulina już wróciła do figury sprzed ciąży? Naszym zdaniem, zdecydowanie tak! A waszym?

