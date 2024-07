Agnieszka Kaczorowska zdradziła, z kim zatańczy w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Tancerka, od kilku edycji wielka gwiazda show Polsatu, jak zwykle będzie partnerować atrakcyjnemu przystojniakowi. Wbrew wcześniejszym doniesieniem, nie będzie to jednak Filip Bobek. Pięknej Agnieszce na parkiecie towarzyszyć będzie... były chłopak Maffashion!

Agnieszka Kaczorowska będzie uczyć tańca... Nikodema Rozbickiego! Pełną listę uczestników programu znamy już od jakiegoś czasu. Teraz sama tancerka przyznała, że to właśnie ona i Nikodem Rozbickic stworzą taneczny duet w nowej edycji show.

Oto MY! Jak już wszyscy informują, to ja też... Moim partnerem w najbliższej edycji @tanieczgwiazdami będzie na maksa pozytywny młody aktor i pasjonat muzyki, mój rówieśnik, Nikodem Rozbicki @nikodamn. Zapraszamy na naszą Facebook'ową stronę: Dancing With The Stars: Nikodem Rozbicki & Agnieszka Kaczorowska - napisała.