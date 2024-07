Filip Bobek w "Tańcu z gwiazdami"? Jedna z tancerek znanych z programu, Agnieszka Kaczorowska pokazała na Instagramie zdjęcie z aktorem z sali treningowej! Tancerka napisała na swoim profilu: "Lubię swoją pracę. Filip Bobek - dzięki!". Czyżby para już zaczęła treningi do wiosennej edycji show Polsatu?

Fani chcą, żeby Filip Bobek wystąpił w Tańcu z gwiazdami!

Pod zdjęciem od razu pojawiły się komentarze fanów tancerki i aktora. "Czyżby Filip szykował się do tańca z gwiazdami?", pytają fani i zachwycają się tym pomysłem. Przypominamy, że fanki aktora już od lat marzą o tym, że Filip Bobek wystąpił w tanecznym show. Taka okazja pojawiła się, gdy aktor był jeszcze gwiazdą TVN-u i serialu "BrzydUla". Wtedy wiele razy plotkowano, że producenci "Tańca z gwiazdami" namawiają go do udziału w show, ale aktor zasłaniał się słabym zdrowiem. Mówiło się też, że Bobek panicznie boi się udziału w programie! Czyżby zmienił zdanie? Lista gwiazd najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" wyciekła już do mediów, ale może Filip ma być "czarnym koniem" show?

Filip Bobek trenuje z Agnieszką Kaczorowską?

Filip Bobek wystąpi w Tańcu z gwiazdami?

Agnieszka Kaczorowska trenuje z Filipem Bobkiem