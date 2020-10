Hania Balwierczak z "Hotelu Paradise 2" zdecydowała się na operację nosa?! Na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie sugerujące, że jest już po operacji. Fani jednak nie do końca w to wierzą, ponieważ uczestniczka dała się poznać jako osoba, która w pełni akceptuje to jak wygląda, pomimo tego, że zdarza jej się spotkać z krytyką i niemiłymi komentarzami. Myślicie, że Hania zdecydowała się na operację plastyczną? Zobaczcie zdjęcie, które umieściła w sieci.

Hanna Balwierczak z "Hotelu Paradise 2" po operacji nosa

Pobyt Hani Balwierczak w "Hotelu Paradise 2" był krótki ale bardzo intensywny. Rudowłosa uczestniczka zderzyła się z niezbyt pochlebnymi opiniami na temat swojej urody. Już na samym wejściu podkreśliła:

Na pewno nie podobam się wszystkim mężczyznom. Na pewno nie spodobam się każdemu. Jestem osobowością narcystyczną.

Podczas "puszki pandory" uczestnicy zgodnie stwierdzili, że Hania nie jest w ich typie. Na pytanie czy nie przeszkadza jej, że się tak mocno wyróżnia odpowiedziała:

Absolutnie mi to nie przeszkadza. Od dziecka się wyróżniam i jestem oswojona z tym, że gdziekolwiek nie jestem to zawsze niosę ten ciężar bycia inną i jest to dla mnie naturalne.

Hania podkreślała, że bardzo dobrze czuje się w swojej skórze i akceptuje to jak wygląda. Internauci byli pod wrażeniem, że docenia swoją naturalną urodę i nie ulega pogoni za ideałami i powierzchownym ocenom innych. Na Instagramie uczestniczki "Hotelu Paradise 2" pojawiło się jednak zdjęcie sugerujące, że jest po operacji nosa:

Będę piękna? - zapytała

Pod postem pojawiło się sporo komentarzy od zdziwionych internautów oraz znajomych z programu. Niektórzy mają nadzieję, że to tylko charakteryzacja, ponieważ Hania niejednokrotnie podkreślała, że lubi swój nos i nie chciałaby go zmieniać. Myślicie, że zmieniła zdanie czy faktycznie jest to tylko charakteryzacja?

Niedawno na operację nosa zdecydowała się również Marietta. Zwyciężczyni pierwszej edycji "Hotelu Paradise" nie ukrywała, że było to jej marzenie.

