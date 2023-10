Julii z pewnością nie brakuje temperamentu. Grzegorz z "Hotelu Paradise" wpadł po uszy? Uczestniczka skomentowała swoje zachowanie z ostatniego odcinka, a fani zwracają jej uwagę na jeden szczegół. Nie chodzi jednak o jej zachowanie. Co przeszkadza fanom "Hotelu Paradise"?

"Hotel Paradise": Fani upominają Julię. O co chodzi?

To małą Anię z "Hotelu Paradise" nazwano "Panią Aferą", chociaż patrząc na to, co aktualnie dzieje się w programie to nie ona zasługuje na ten tytuł. Julia stara się podporządkować Grzesia sobie, a uczestnik nie ukrywa, że podoba mu się stanowczość programowej partnerki. Podczas ostatniego odcinka Julia pozwoliła sobie na scenę zazdrości wobec Grzegorza, do czego odniosła się w poście na Instagramie.

Mi jak zwykle emocje towarzyszą podczas oglądania. Nawiazując do sytuacji, w której byłam połączona liną z @blondino_latino oraz @luiza.benzouaoua nie było łatwo naprawdę! Chociaż mimo wszystko wykazaliśmy się dużym kompromisem wobec siebie, uważam, że się mimo wszystko zgraliśmy ????

Po rozłączeniu nas ja z pewnością doceniłam bardzo „wolność” także doceniajmy to, że mamy ręce, nogi i jesteśmy w pełni sprawni bo niestety nie każdy może się cieszyć takim szczęściem ????

No i sytuacja z @grzegorz_hellboy_gluszcz dobrze zrobiła nam ta rozłąka, jak myślicie?

Fani nie ukrywają, że Grzegorz i Julia z "Hotelu Paradise" naprawdę mają szansę na to, by stworzyć relację po programie, jednak tym razem zwracają Julii uwagę, na coś zupełnie innego:

- Za dużo alko i za bardzo bełkot. Takim zachowaniem ciężko utrzymać faceta . (...)

- Uważam kochana że powinnaś mówić wolniej i wyraźniej ????Skoro was oglądamy, musimy rozumieć treść wypowiedzi???? Miłego dnia????

Poza tym fani starają się trzymać kciuki za Julię i przyznają, że mają nadzieję, że tym razem to jej uda się wygrać "Hotel Paradise". Pod jej nowym zdjęciem nie brakuje też komplementów:

- Co jak co, ale Julia to najpiękniejsza uczestniczka ze wszystkich edycji . ????

- Fantastycznie wyglądasz Julka, zajebista stylówka ????????????????????

