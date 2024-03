Redaktorka Party.pl Angelika Bielska porozmawiała z prowadzącą "Hotelu Paradise". Kiedy padło pytanie o obecną, ósmą edycję oraz o jej uczestników, Klaudia El Dursi postanowiła zdradzić kilka pikantnych szczegółów! Koniecznie je poznajcie!

Nie da się ukryć, że odkąd wystartowała ósma edycja uwielbianego formatu TVN-u, emocji znowu nie brakuje. Już pierwsze odcinki show przyniosły nam niespodziewane zwroty akcji i barwne postacie. Z tej okazji porozmawialiśmy z prowadzącą, która od samego początku związana jest z show. Klaudia El Dursi wygadała się na temat finału 8. edycji "Hotelu Paradise". Ale odniosła się także do wydarzeń, jakie będą miały miejsce na szklanym ekranie, zanim dojdziemy do wielkiego finału. Gwiazda skomentowała zmiany, jakie już niebawem zobaczymy.

Ja już wszystko zdradzę, w tej edycji emocji będzie znacznie więcej. Powrotów nie będzie, tym samym tych emocji będzie więcej, bo to jest ich jedna, jedyna szansa. Oni albo ją wykorzystają, albo nie. To już jest ósma edycja i trzeba podkręcać tempo, trzeba podkręcać atmosferę, żeby ona była wyjątkowa, ta edycja. Przez siedem poprzednich ja w ogóle miałam poczucie, że już wszystkie pomysły zostały wykorzystane, a to nic bardziej mylnego, bo takich zaskoczeń, zwrotów akcji i sytuacji, których dotychczas nie było, w tej edycji będzie wiele.

wyznała w rozmowie.