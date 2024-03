Klaudia El Dursi kończy urządzać nowe mieszkanie, które jest bardzo nowoczesne i dominują w niej beże i delikatne odcienie szarości oraz biel. Każdy element tego wnętrza był perfekcyjnie dopracowany. Zobaczcie, co Klaudia El Dursi powiedziała dla Party.pl na temat urządzania domu i budżetu.

Klaudia El Dursi w rozmowie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską opowiedziała o swoim nowym domu i kosztach urządzenia. Okazuje się, że założony budżet miał niewiele wspólnego z rzeczywistością. Jakie były realne kwoty? Możecie być zaskoczeni!