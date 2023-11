6 z 7

Paulina Krupińska i Klaudia Halejcio zatańczyły do utworu Katy Perry - "Chained To The Rhythm". Paulina podczas występu zmagała się z kontuzją. Mimo wielkiego bólu modelka świetnie sobie poradziła zarówno w duecie z Klaudią, jak i w solówce. Prezenterka zatańczyła do numeru Whitney Houston - "I Wanna Dance With Somebody".

Występ Pauliny i Klaudii tak skomentowała Ewa Chodakowska:

Muszę być Paulina z tobą szczera. Z dziką satysfakcją przyglądam się temu, że musisz dawać na sali treningowej z siebie wszystko. Jesteś osobą, która w pakiecie dostała urodę, ciało. Jedna ciąża, druga ciąża i wracasz do formy. Ty nic tak naprawdę nie musisz robić, ty po prostu jesteś. (...) Chcę zobaczyć więcej zaangażowania z twojej strony, więcej potu, nawet trochę łez. Muszę wiedzieć, że ci zależy - powiedziała Ewa.

Paulina odpowiedziała, że gdyby jej nie zależało to nie zatańczyłaby w show.