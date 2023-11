Za nami pierwszy odcinek nowego show TVP 2 - "Dance Dance Dance", w którym sześć znanych par odtwarza choreografie z najpopularniejszych teledysków na świecie. Kto wypadł najlepiej, a kto odpadł? Zobaczcie!

"Dance Dance Dance" - kto odpadł w 1. odcinku?

W show zaprezentowało się 6 par - Marcelina Zawadzka i Rafał Maślak, Dariusz Wieteska i Monika Mazur, Kasia Dziurska i Emilian Gankowski, Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski, Paulina Krupińska i Klaudia Haljecio oraz Patricia i Victoria Kazadi. W jury zasiadają zaś Ewa Chodakowska, Robert Kupisz i Ida Nowakowska. Co się działo w 1. odcinku? Wiktoria i Adam zatańczyli choreografie z teledysku Pink "What about us" i w pierwszej rundzie zachwycili najbardziej! Równie świetnie poradziły sobie siostry Kazadi z teledyskiem Destiny's Child! W występach solo w drugiej rundzie jurorów na kolana powaliła Klaudia Halejcio, wcielając się w Arianę Grande z teledysku "Focus" oraz ponownie Patricia Kazadi jako Rihanna z klipu "Umbrella".

Punktacja po dwóch rundach -

Wiktoria i Adam - 27,5 + 26 = 53.5

Patricia i Wiktoria - 26 + 26 = 52

Klaudia i Paulina - 22 + 28,5 = 50,5

Kasia i Emil - 22,5 + 26,5 = 49

Marcelina i Rafał - 23 + 19,5 = 42.5

Monika i Darek - 19.5 +22,5 = 42

Tym razem nikt nie odpadł z programu. Pierwsze eliminacje dopiero za tydzień. Zagrożeni są Monika Mazur i Dariusz Wieteska. Jak myślicie, odpadną?

Paulina Krupińska i Klaudia Halejcio bardzo wspierają się w show!

Po pierwszym odcinku najlepsi okazali się Wiktoria i Adam!

