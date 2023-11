2 z 5

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski w 1. odcinki wykonali choreografię do utworu z klipu Pink "What about us". Emocjonalny taniec zachwycił widownię. Para otrzymała największą liczbę punktów! Czy Marcelina Zawadzka, która tańczy z Rafałem Maślakiem pokonają dziś gwiazdy z "Rodzinki.pl"? Wszystko okaże się już za kilkadziesiąt minut!