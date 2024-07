Bracia Michał i Dawid Kwiatkowscy pojawią się w dzisiejszym programie u Kuby Wojewódzkiego. To prawdziwa gratka dla ich fanów. Wokaliści zapytani przez naszą dziennikarkę o to, co będzie się działo w show, uchylili rąbka tajemnicy...

To jest utwór, który już kiedyś śpiewaliśmy razem, ale (...) 18 lat temu! Czego ja nie pamiętam - powiedział w rozmowie z Party.pl Dawid Kwiatkowski.

Michał zdradził przy okazji jeszcze jedną tajemnicę. Dotyczy ona Dawida! Jaką? Zobaczcie!

A co jeszcze na kanapie u Kuby Wojewódzkiego? Będziecie oglądać program? Myślicie że Michał Kwiatkowski zdradzi szczegóły planowanego ślubu ze swoim partnerem?

Michał wystąpi u Kuby.

ONS

Zaśpiewa razem z Dawidem!