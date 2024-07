Mateusz Gessler poprowadzi nowy program w stacji TVN, informuje portal Wirtualnemedia.pl. "Drzewo marzeń" to kolejny reality show z udziałem dzieci, który pojawi się na antenie TVN. Ogromna popularność programu "MasterChef Junior", w którym jurorem był m.in. Mateusze Gessler", skłoniła szefostwo TVN, by zainwestować w kolejny format rodzinny. Czy "Drzewo marzeń" powtórzy sukces programu o gotowaniu?

"Drzewo marzeń" z Mateuszem Gesslerem. O czym będzie?

"Drzewo marzeń" to program oparty na holenderskim formacie "The Wishinig Tree". W show wezmą udział uczniowie kilku polskich szkół. Prowadzący, Mateusz Gessler, w każdym odcinku będzie odwiedzał inną szkołę i zachęcał jej uczniów do wskazywania wyjątkowych osób, które zasługują na to, by spełnić ich marzenia. W każdej ze szkół powstanie drzewo marzeń, na którego gałęziach uczniowie będą zawieszać życzenia dla wskazanych osób. Zdjęcia do produkcji już trwają m.in. w szkole w Gostyninie. Program był hitem w takich krajach, jak m.in. Holandia, Wielka Brytania, Belgia. "Drzewo marzeń" zobaczymy w TVN już jesienią.

Mateusz Gessler poprowadzi nowy program w stacji TVN.

