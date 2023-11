Coraz więcej wiadomo na temat nowego show TVP - "The Voice Senior", czyli znanego muzycznego formatu dla początkujących wokalistów, ale tym razem z uczestnikami, którzy skończyli 60 lat. Pierwsze szczegóły programu zdradził magazyn "Flesz", który jednocześnie poinformował, że w jury być może zasiądą Michał Szpak oraz Maryla Rodowicz. Teraz znamy także prowadzącą, co jest największym zaskoczeniem!

Marta Manowska poprowadzi "The Voice Senior"!

A będzie to Marta Manowska, o czym na początku czerwca poinformował "Super Express", dziś tą wiadomość potwierdzają wirtualnemedia.pl.

Program ma ruszyć bardzo późną jesienią 2019 roku (tuż po zakończeniu „The Voice of Poland”, ale przed startem „The Voice Kids”), ma liczyć tylko kilka odcinków (4 lub 5), będzie emitowany w sobotnie wieczory w TVP 2. W jury mają zasiąść wcześniej wspomniani Rodowicz i Szpak, ale również Andrzej Piaseczny oraz Marek Piekarczyk. Nie jest to jednak potwierdzona informacja, a coraz częściej mówi się także o udziale Alicji Majewskiej.

Czy Marta Manowska wygryzła Basię Kurdej Szatan?

Do tej pory twarzą każdej mutacji "The Voice" była Basia Kurdej Szatan, która jak wiadomo, straciła ostatnio oba te programy. Dlaczego? Według informacji magazynu "Party" aktorce zaszkodziło to, że nie kryła się ze swoimi sympatiami politycznymi: brała udział w protestach w obronie sądów, wsparła Rafała Trzaskowskiego w kampanii o fotel prezydenta Warszawy oraz paradę równości. Kurdej nie zobaczymy również w "Dance, dance, dance" - jak podaje TVP chodzi o "dynamikę" programów rozrywkowych i zaskakiwanie widza. Przedstawiciele stacji zapewniają jednak, że chcieliby kontynuować współpracę z Barbarą w kolejnych projektach.

Czy na odsunięciu Kurdej skorzystała więc Manowska? Już kilka miesięcy temu pojawiły się plotki, że Basia i Marta rywalizują o pozycję w TVP. Obie panie stanowczo dementowały informacje o konflikcie. "The Voice Senior" to jednak zupełnie nowy format, a więc nie powiedziane było, że poprowadzi go właśnie Kurdej. Z kolei "The Voice Kids" w "spadku" po Basi otrzymała... Ida Nowakowska. Wiemy jedno - w TVP dzieje się! Szykuje się naprawdę zaskakująca, jesienna ramówka!

Marta Manowska wyrasta na największą gwiazdę TVP!

Basię Kurdej Szatan wciąż możemy oglądać w "M jak miłość". Niedługo poprowadzi zaś koncert w Polsacie.

W "The Voice Senior" być może zobaczymy Michała Szpaka!

