Niedawno w mediach gruchnęła wiadomość o rzekomym konflikcie na linii Marta Manowska i Basia Kurdej-Szatan. Panie ponoć rywalizują ze sobą o status największej gwiazdy w TVP. Prawdą jest, że obie są twarzami tej stacji i cieszą się ogromną popularnością. Marta Manowska prowadzi aż dwa programy, a plotkuje się, że niebawem zobaczymy ją również w trzecim. Z kolei Basia Kurdej-Szatan gra nie tylko w "M jak miłość", ale jest także gospodynią "The Voice of Poland", "The Voice Kids" oraz "Dance, Dance, Dance".

Czy panie czują na plecach oddech konkurencji? Jak wyglądają ich wzajemne relacje? Marta Manowska uchyliła rąbka tajemnicy. Zobaczcie nasze wideo i przekonajcie się, jaka jest prawda!

Marta Manowska i Basia Kurdej-Szatan mają konflikt?

