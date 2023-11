Ostatnio "Party" jako pierwsze podało, że Basia Kurdej Szatan straciła aż dwa programy w TVP. Gwiazda nie poprowadzi już "The Voice of Poland" ani "The Voice Kids". Mówi się też, że nie zobaczymy jej wiosną w drugiej edycji "Dance, Dance, Dance". A wszystko przez to, że aktorka nie kryła się ze swoimi poglądami, także politycznymi. Oczywiście Kurdej nie musi martwić się o pracę (nadal gra w dwóch serialach - "M jak miłość" w TVP i "W rytmie serca" w Polsacie) - Polsat od razu znalazł dla niej pracę!

Basia Kurdej Szatan poprowadzi koncert Polsatu

Już 30 czerwca Basia Kurdej Szatan wraz z Maciej Rockiem poprowadzi koncert „Przebojowe Opole”, który zobaczymy na antenie Polsatu! Podczas show na deskach opolskiego amfiteatru wystąpią m.in. Krzysztof Cugowski, Ryszard Rynkowski, Edyta Górniak, Wilki, Maciej Maleńczuk, Lanberry, Komodo, a zagraniczną gwiazdą wieczoru będzie Shaggy! Kurdej Szatan ma mnóstwo doświadczenia w prowadzeniu koncertów telewizyjnych na żywo, ale pierwszy raz zrobi to w innej telewizji niż TVP. Czy w ten sposób Nina Terentiew chce sprawdzić Barbarę?

Kiedy okazało się, że Kurdej traci 2 programy w TVP, pojawiły się plotki, że już jesienią zobaczymy ją w... "Tańcu z Gwiazdami". Inne źródła donoszą z kolei, że Telewizja Publiczna wcale nie chce pozbywać się jednej z największych gwiazd w Polsce i już wkrótce Barbara z mężem, Rafałem, poprowadzą reaktywujący się program "Czar par". To wszystko na razie w sferze plotek, ale jak widać - wszyscy chcą pracować z Basią!

Barbara Kurdej Szatan to jedna z największych gwiazd w Polsce!

EastNews