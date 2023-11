Wielkie zmiany w TVP! Jak udało się dowiedzieć magazynowi "Party", Basia Kurdej-Szatan nie poprowadzi kolejnych edycji „The Voice of Poland” i „The Voice Kids”. To nie wszystko! W ostatniej chwili odwołano występ gwiazdy na tegorocznym koncercie literackim na festiwalu w Opolu. Skąd taka decyzja?

Basia Kurdej-Szatan nie poprowadzi „The Voice of Poland” i „The Voice Kids”!

Decyzja TVP jest bardzo zaskakująca, bowiem terminy nagrań do „The Voice of Poland” i „The Voice Kids” były ustalane już wiele tygodni temu i nikt nie wspominał o zmianie prowadzącej. Dlaczego TVP zrezygnowało z Basi? Mówi się, że decyzja władz TVP była podyktowana tym, że aktorka zbyt często pojawiała się jako prowadząca show stacji. Wcześniej prowadziła też "Dance, dance, dance", teraz miała wrócić do "The Voice...". Dlaczego jednak zrezygnowano z niej w obu show? Jak zdradził informator "Party", Basi zaszkodziło to, że nie kryła się ze swoimi sympatiami politycznymi: brała udział w protestach w obronie sądów, wsparła Rafała Trzaskowskiego w kampanii o fotel prezydenta Warszawy. Ostatnio wystąpiła na koncercie papieskim, a kilka dni później poparła na Instagramie paradę równości. Czy Basia zniknie też z "M jak miłość"? Odpowiedź na to pytanie w magazynie "Party"!

Basia Kurdej-Szatan straciła dwa programy w TVP

Władze TVP uznały, że jest jej za dużo w telewizji. Choć to nie jedyny powód ich decyzji.

