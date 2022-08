"Rolnik szuka żony": Wiemy, od kiedy emisja 9. edycji hitu TVP. Będą zmiany?

Świetne wiadomości dla fanów programu " Rolnik szuka żony" ! Okazuje się, że powstanie kolejna, szósta już edycja show o poszukujących miłości rolnikach. Widzowie mogą teraz oglądać piątą serię telewizyjnego hitu prowadzonego przez Martę Manowską, ale jak podaje portal wirtualnemedia.pl, już za rok stacja TVP pokaże kolejną edycję "Rolnika"! O tym, że show będzie kontynuowane widzowie dowiedzieli się w niedzielę, 28 października. Marta Manowska w krótkim spocie poinformowała, że producenci rozpoczynają poszukiwania rolników i rolniczek, którzy chcieliby wystąpić w programie. Jak zgłosić się do programu? Producenci programu "Rolnik szuka żony" szukają uczestników do 6. edycji hitu. Jesteś rolnikiem stanu wolnego i szukasz miłości? Pragniesz poznać kogoś z kim odmienisz swoje życie? Napisz i opowiedz nam o sobie, zgłoś się do kolejnej edycji programu Rolnik szuka żony- zachęca Marta Manowska. Każdy kto chciałby zgłosić się do programu musi wypełnić specjalny formularz, który znajduje się na internetowej stronie programu "Rolnik szuka żony". Link znajdziecie tutaj. Myślicie, że w 6. edycji programu wystąpią rolniczki? Czy podobnie jak w 5. serii hitu pojawią się sami rolnicy? Zobacz także: Jessica to skarbnica cytatów! Pamiętacie wesołe powiedzonka bohaterów poprzednich edycji "Rolnika"? QUIZ Powstanie 6. edycja programu "Rolnik szuka żony". Kolejna odsłona show pojawi się na antenie TVP już za rok.