"Rolnik szuka żony": Marta Paszkin urodziła! Wzruszona Marta Manowska: "Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak się cieszyłam..."

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" zostali rodzicami Adasia - o narodzinach syna poinformowali w sobotę, 18 czerwca, na swoim Instagramie. Chłopiec jest cały i zdrowy, a bliscy Marty i Pawła pospieszyli z gratulacjami. Wyjątkowo wzruszający wpis zamieściła Marta Manowska, prowadząca "Rolnik szuka żony".

Marta Manowska była świadkiem narodzin miłości Pawła Bodziannego i Marty Paszkin w siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Z każdą z par Manowska ma kontakt także po programie i bardzo przeżywa wszelkie wydarzenia, jakie mają miejsce w ich życiu - od zaręczyn, przez śluby do narodzin dzieci. Tak jest w tym przypadku - Marta poświęciła swój nowy wpis na Instagramie synkowi Paszkin i Bodziannego, który przyszedł właśnie na świat. Jest przeszczęśliwa i wzruszona:

To są te momenty… Nie pamietam, kiedy ostatnio tak się cieszyłam Nowe życie… Od razu przed oczami staje każdy moment. Nasza rozmowa na stacji, oczy Pawła, przyjazd Marty, ta wybuchowa randka, decyzja Potem każde spotkanie, Święta, szalony rajd po choinkę kabrioletem. I te słowa Pawła „Marta sprawiła, ze jestem lepszym człowiekiem” Adasiu Bodzinanny Witaj na świecie @marta_paszkin @pawelfarmer. Nie umiem wyobrazić sobie ogromu Waszego szczęścia Przeżywam go razem z Wami . Ps. Dodam, ze wiadomość zastała mnie w drodze na 1 gospodarstwo 9 serii. Oby to był dobry prognostyk - napisała Marta Manowska.