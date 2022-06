Katarzyna Cichopek na planie nowego show TVP. Ujawniła szczegóły programu

Katarzyna Bosacka poprowadzi nowy program na antenie TTV (należącej do grupy programowej TVN)! Okazuje się, że już wkrótce odbędzie się premiera "DeFacto Bosacka" w którym dziennikarka poruszy tematy ekologii, higieny, zdrowego odżywiania czy zasad "zero waste". Kiedy widzowie będą mogli zobaczyć pierwszy odcinek nowego programu z udziałem Katarzyny Bosackiej? Wiemy! Katarzyna Bosacka komentuje swój powrót do telewizji Katarzyna Bosacka przez 13 lat była gwiazdą TVN i przez ten czas prowadziła takie hity jak: "Wiem, co jem i co kupuję" czy "Co nas truje". Niestety, w połowie ubiegłego roku okazało się, że stacja zakończyła współpracę z dziennikarką. (...) Przyczyną uzasadniającą decyzję jest wykorzystanie przez Panią Katarzynę Bosacką swojego wizerunku na rzecz innej firmy, pomimo zakazu wynikającego z umowy - stacja informowała w oświadczeniu opublikowanym na stronie tvn.pl. Po zakończeniu współpracy z TVN Katarzyna Bosacka założyła własny kanał na youtube.com "EkoBosacka". Teraz jednak dziennikarka znów pojawi się w programie telewizyjnym! Jak komentuje powrót na mały ekran? Nie da się ukryć, że jestem zwierzęciem telewizyjnym – komentuje Katarzyna Bosacka. Przez przeszło 20 lat mojej pracy dziennikarskiej zajmowałam się edukacją - żywieniową, konsumencką, zdrowotną, naukową - i przy niej pozostanę. Tym bardziej, że jako mama czwórki dzieci sama jestem żywo zainteresowana, w jaki sposób można na co dzień poprawiać jakość swojego życia – dodaje. Premiera "DeFacto Bosacka" zaplanowana jest na 23 marca - program będzie pokazywany trzy dni w tygodniu o godzinie 16:15. Będziecie oglądać? Zobacz także: Lewandowska trafiła na podium Biologicznej Bzdury Roku. Co na to...