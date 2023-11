Długo wyczekiwany finał "Hotelu Paradise 7" odbył się w czwartek, 9 listopada. Widzowie długo zastanawiali się, która z par stanie na ścieżce lojalności i jak zakończy się 7. edycja show. Ku zaskoczeniu wszystkich, zwycięzcami "Hotelu Paradise 7" zostali Jacek i Kori, zostawiając tym samym w tyle drugą finałową parę, czyli Rocha i Justynę. Okazuje się jednak, że kontrowersje i zwroty akcji nie dotyczą jedynie finałowych par. Teraz Mallu skomentowała słowa Marvina o ich relacji!

Mallu z "Hotelu Paradise" komentuje słowa Marvina

Tuż po finale 7. edycji "Hotelu Paradise" Marvin zabrał głos w sprawie swojej relacji z Malu. Jak się okazuje, związek, który był kontynuowany po powrocie uczestników do Polski, dobiegł niestety końca. Marvin otworzył się na temat relacji z Mallu, a z jego ust padły jednoznaczne słowa krytykujące postępowanie swojej ukochanej.

Uczestniczka nie mogła pozostać mu dłużna i już wkrótce na jej InstaStories pojawiło się szczere wyznanie. Mallu z "Hotelu Paradise" wprost przyznała, że czuje się zraniona i jest jej przykro. Co więcej, zrezygnowała też z imprezy z innymi uczestnikami show.

Dzisiaj jest impreza z uczestnikami w klubie, aby świętować wszystko co było. Ja natomiast wracam do Częstochowy, ponieważ tak będzie dla mnie bardziej komfortowo. Chciałam Wam przekazać tylko, że mam ogromny żal, którego nie będę mogła nigdy się pozbyć, gdyż z mojej strony nie wyjdą informacje, które mogłyby Wam zakrzywić Waszą wyidealizowaną wizję naszej relacji - wyznała Mallu z ''Hotelun Paradise''.

Co więcej, Mallu przyznała też, że nie rozumie, jak "dla korzyści można stracić człowieczeństwo" - te słowa najprawdopodobniej odnoszą się do informacji, jakie Marvin kilka godzin wcześniej zamieścił na swoim InstaStories.

Jest mi ch**j przykro i nie rozumiem, jak można dla korzyści stracić człowieczeństwo - dodała Mallu z ''Hotelu Paradise''.

Marvin z kolei opowiedział o problemach, które miały miejsce w ich związku, a także nawiązał do kwestii prywatnych Mallu.

Sam początek był naprawdę sukcesem i naprawdę dawaliśmy radę i nie mieliśmy żadnych zarzutów. Po miesiącu z hakiem już mieliśmy pierwsze kłótnie i takie większe problemy, które nas na co dzień dotykały i to się potem tylko nawarstwiało. Problemy były też natury finansowej, bo był problem z mojej strony też na rynku pracy przez pewien moment, były zawirowania. Potem też mieliśmy jeszcze kwestie prywatnego życia Karoliny - mówił Marvin z ''Hotelu Paradise''.

Myślicie, że Marvin wypowie się jeszcze na temat relacji z Mallu? Fani z pewnością czekają na tę odpowiedź. Niedawno Mallu z "Hotelu Paradise" zapozowała do zdjęcia z Wojtkiem, co wywołało falę spekulacji wśród fanów. Wygląda więc na to, że emocje związane 7. edycją show jeszcze długo nie wygasną!

