Takiego obrotu spraw chyba nikt się nie spodziewał. Krzysiek z "Hotelu Paradise" przyznał, że po programie poznał wyjątkową kobietę, której postanowił się oświadczyć. Jak potoczyły się losy uczestnika po programie? Jedno jest pewne, pojawiło się u niego wiele zaskakujących zmian. 32-latek na swoim Instagramie zdążył się już pochwalić swoją narzeczoną i pierścionkiem, którym ją obdarował. Co za diament!

Krzysztof z "Hotel Paradise" ma narzeczoną

Za nami wielkie finał 7. edycji "Hotel Paradise", który zwyciężyli Kori i Jacek. Jednak to nie oni byli faworytami i aż do tygodnia finałowego wszyscy zakładali, że to właśnie Tori i Krzysiek staną na ścieżce lojalności. Jednak losy hotelu znów okazały się nieprzewidywalne i podczas jednej z konkurencji para przegrała walkę o finał. W programie uczestnik wiele razy próbował zmienić ich przyjacielską relację na romantyczną, ale Tori mu na to nie dawała szans. Okazuje się, że po programie Krzysiek starał się o względy swojej programowej partnerki, ale ona nie była nim zainteresowana.

Po wyjściu z hotelu próbowałem oczywiście z Tori się w jakiś sposób kontaktować i spotkać. Niestety nie będę oszukiwać, że Tori wracając do Polski miała do nadrobienia studia, jakieś tam zaległości i tak dalej, niestety nie udało nam się spotkać prywatnie w tym czasie. Ja sobie już po prostu odpuściłem, w międzyczasie też dowiedziałem się, że ona się z kimś spotyka, gdzie nie była w stanie mi czegoś tak otwarcie powiedzieć — powiedział Krzysztof dla cozatydzien.tvn.pl

Po wielkim finale "Hotelu Paradise" uczestnicy mogli już otwarcie mówić o tym, jak potoczyły się ich losy po programie. Od czasu Kolumbii minęło już ponad 7 miesięcy, a w życiu niektórych z nich nastąpiły wielkie zmiany. Po tym, jak Krzysiek dostał kosza od Tori nie sądził, że na jego drodze pojawi się kobieta, której postanowi się oświadczyć. Tak też się stało, a na Instagramie uczestnika show pojawiło się zdjęcie zaręczynowego pierścionka. Jesteście zaskoczeni?

Po 6 miesiącach znajomości Krzysiek postanowił uklęknąć przed swoją partnerką i poprosić ją o rękę. Ich relacja rozwijała się w błyskawicznym tempie, a para wytatuowała sobie nawet swoje imiona.

Zrobiliśmy sobie wspólne tatuaże, mamy z boku na uchu to samo, wytatuowaliśmy sobie nasze imiona, gdzie ja wcześniej twierdziłem, że nigdy tego nie zrobię, jednak przy niej zrobiłem, przekłuliśmy sobie sutki i stwierdziła, że jak robimy kolejne szalone rzeczy, to mam coś wymyślić następnego, więc jej się oświadczyłem. Bardzo się dobrze odbieramy, jesteśmy bardzo za sobą i to widać i czuć — powiedział Krzysztof.

Zaskoczyła Was informacja o zaręczynach Krzysia z "Hotel Paradise"?

