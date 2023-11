Wygląda na to, że dla niektórych wygrana w programie "Hotel Paradise" znaczyła więcej niż relacje z innymi. Na ekranie mogliśmy zaobserwować rozwijająca się przyjaźń Kori i Rocha, którzy stanęli naprzeciwko siebie w wielkim finale. Finalnie to Kori i Jacek wygrali miłosne show TVN, a Roch i Justyna musieli zadowolić się drugim miejscem. Zwyciężczyni programu wyznała, że wygrana sprawiła, że jej relacja z Rochem nie przetrwała. Przyjaciel nawet nie pogratulował jej wygranej!

W finale 7. edycji "Hotel Paradise" o wygraną walczyły dwie pary: Justyna i Roch oraz Kornelia i Jacek. Podczas głosowania to ta druga para zwyciężyła jednym głosem przewagi i stanęła na ścieżce lojalności. W hotelu Kori i Roch wiele razy mówili o tym, że są dobrymi przyjaciółmi, ale nie zdecydowali się stworzyć pary, ponieważ nie łączyło ich nic więcej. Po programie para przyjaciół nadal utrzymywała kontakt, ale gdy zaczęła się emisja odcinków, podobno uczestnik zmienił swoje nastawienie do ich relacji.

My w programie naprawdę bardzo się przyjaźniliśmy, ja byłam dla niego taka lojalna, że czasami jak to oglądam, to jestem w szoku po prostu, jak ja byłam zapatrzona. Spodobał mi się chłopak wtedy, no i fajnie, że to się przerodziło w przyjaźń. Po programie też przez bardzo długi czas się przyjaźniliśmy, widywaliśmy się w Warszawie prawie co tydzień, co dwa, na jakieś lunche, na imprezki. Nie miał gdzie spać w Warszawie, no to zawsze mu tutaj oferowałam nocleg, bo mieszkałam z przyjaciółką, mamy większe mieszkanie

— powiedziała Kori dla cozatydzien.tvn.pl