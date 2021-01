Łukasz ze ''Ślubu od pierwszego wejrzenia'' ofiarą obrzydliwego żartu. Hejterzy szydzą z uczestnika po rozstaniu z Oliwią

Łukasz Kuchta i Oliwia Ciesiółka poinformowali o swoim rozstaniu tuż po świętach Bożego Narodzenia. Fani o rozpad małżeństwa od razu posądzili Oliwię, która w programie wydała im się bardzo apodyktyczną osobą. Łukasz początkowo nie odnosił się do sprawy. Jednak sprowokowany przez fanów, stanął w obronie Oliwii. Burza po ich rozstaniu nie cichnie ale tym razem to on znalazł się w ogniu krytyki. Wszystko przez złośliwy komentarz, który pod zdjęciem mężczyzny zostawiła internautka.

Zobacz także: Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskakuje kolejną życiową zmianą! Najpierw wyczekana miłość a teraz...

Łukasz ze ''Ślubu od pierwszego wejrzenia'' odpowiada na hejt internautów

Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byli najmłodszą parą 4. edycji show. Mimo tego, że jeszcze w trakcie emisji spotkała ich krytyka, postanowili kontynuować małżeństwo. Ich relacja rozwijała się bardzo szybko. Zaledwie kilka dni po emisji finałowego odcinka, para przywitała na świecie swojego synka Franka. Nikt nie spodziewał się, że ich małżeństwo zakończy się równie szybko, co się zaczęło. Internauci nie szczędzą uczestnikom show TVN7 złośliwych komentarzy.

Jedna z internautek postanowiła wprost wyszydzić Łukasza. Pod najnowszym zdjęciem uczestnika zostawiła okropny komentarz:

A w tych spodniach to tylko ręka się wybrzusza. Może dlatego małżeństwa już nie ma?

Fani Łukasza nie pozostawili na złośliwej fance suchej nitki. Skrytykowali internautkę za nieprzyzwoitą sugestię. W końcu do kontrowersyjnego komentarza odniósł się także Łukasz:

Z głupotą nie można wygrać ale można się przynajmniej pośmiać. Dystans do siebie i całego świata to chyba najlepsze, co można posiadać w dzisiejszych "internetowych" czasach.

Łukasz wykazał się dużym dystansem co do sugestii internautki. Złośliwości wciąż mają miejsce, bo fani są niezwykle ciekawi, dlaczego para podjęła decyzję o rozstaniu. Nic przecież nie wskazywało na to, że ich związek się zakończy a zdjęcia, jakie zamieszczała Oliwia na swoim Instagramie, zdawały się potwierdzać, jak bardzo para jest szczęśliwa.

Zobacz także: Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" komentuje rozstanie Oliwii i Łukasza: "Byliśmy o krok od podobnego wpisu"

Myślicie, że Oliwia i Łukasz jeszcze wrócą do siebie?

Oliwia i Łukasz w maju tego roku zostali rodzicami.

Instagram

Widzowie kibicowali parze. Oliwia i Łukasz byli niezwykłymi bohaterami ''Ślubu od pierwszego wejrzenia''.