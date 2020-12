Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskakuje kolejną życiową zmianą! Najpierw wyczekana miłość a teraz... 

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" właśnie pochwaliła się w sieci, że urządza nowy dom! Pokazała, jak wygląda jej nowe lokum, co prawda jeszcze w stanie surowym, ale niedługo będzie mogła cieszyć się nowym miejscem do życia! Czy wprowadzi się do niego z nowym partnerem? Joanna znalazła prawdziwą miłość jeszcze w trakcie emisji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Postanowiła nie dzielić się w sieci wizerunkiem ukochanego, ale podkreślała, że jest bardzo szczęśliwa. Czyżby właśnie nadszedł czas na nowy etap w życiu?

Zobaczcie pierwsze zdjęcie z nowego domu Joanny!

Zobacz także: Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są jeszcze razem? Fani się niepokoją!

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" urządza nowe lokum

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych uczestniczek ostatniego sezonu. Pomimo tego, że nie udało jej się stworzyć związku z Adamem, to zyskała ogromną sympatię widzów. Jako jedna z niewielu nie postanowiła po programie robić kariery w sieci i odcinać kuponów od popularności, jednak od czasu do czasu dzieli się smaczkami ze swojego życia prywatnego. Widzowie nie kryli swojej radości, kiedy uczestniczka oznajmiła, że jest zakochana! Wielu fanów programu bało się, że skromna i wstydliwa uczestniczka, nie doceniona przez programowego męża, nie da sobie nowej szansy na miłość w najbliższym czasie. Jednak wydarzenia w programie umocniły Joannę, a nowa i prawdziwa miłość znalazła ją szybciej niż mogłaby się tego spodziewać.

Teraz czas na kolejne zmiany! Joanna właśnie pochwaliła się nowym domem!

Nic nie widzę, a dom się sam nie urządzi! Pomocy! Potrzebuję optyka - napisała na Instagramie

Przy okazji zaprezentowała fragment nowego domu, jeszcze w stanie surowym! Czy to oznacza, że właśnie podjęła kolejną ważną decyzję i przeprowadza się do nowego lokum ze swoim ukochanym?! Joannie życzymy wszystkiego najlepszego i czekamy na efekty końcowe remontu!

Zobacz także: Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znów się żeni! Na oświadczyny wybrał nietypową datę

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się nowym domem. Właśnie rozpoczyna remont.

Instagram

Czy w nowym lokum zamieszka wraz z ukochanym, którego poznała już po udziale z "Ślubie od pierwszego wejrzenia"?